Спільна заява лідерів Європи та України: з 12 травня має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб

Безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Також лідери підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони України як головної гарантії суверенітету й безпеки.

Офіс президента ввечері 10 травня опублікував спільну заяву лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві.

У суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України зустрілися в Києві.

Вони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші.

Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Вони погодилися, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

Вони привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати.

Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).

Вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.

Вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів.