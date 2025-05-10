Мерц: ми закликаємо Росію до безумовного припинення вогню з понеділка. Інакше – санкції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після засідання коаліції охочих у Києві заявив, що він і лідери країн-партнерок закликають Росії до 30-денного безумовного припинення вогню уже з цього понеділка, 13 травня. В інакшому випадку Росія отримає нові санкції.

Відповідне повідомлення опублікували у X канцлера. Про те, які саме санкції отримає агресорка, поки не уточнили.

"Ми закликаємо Росію до безумовного припинення вогню на 30 днів, починаючи зі понеділка. Разом з президентом Трампом ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати Україну – включно з розширенням санкцій", – пообіцяв Фрідріх Мерц