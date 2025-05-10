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Президентка Єврокомісії підтримала 30-денне припинення вогню і введення за потреби жорстких санкцій проти РФ

«Наша мета чітка: справедливий та міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки та стабільності на всьому нашому континенті», - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії підтримала 30-денне припинення вогню і введення за потреби жорстких санкцій проти РФ
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку пропозиції про повне 30-денне припинення вогню.

Як ідеться в дописі глави Єврокомісії у соцмережі Х, перемир’я має «бути реалізоване без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значних мирних переговорів».

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«Тепер м'яч на боці Росії. Ми готові продовжувати чинити сильний тиск на Росію та вводити додаткові жорсткі санкції у разі порушення припинення вогню», - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що «наша мета чітка: справедливий та міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки та стабільності на всьому нашому континенті».

  • 10 травня у Києві зібралися лідери «коаліції охочих».
  • З візитом до України прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Польщі та Британії Дональд Туск та Кір Стармер. Лідери країн обговорювали ідею 30-денного безумнового припинення вогню та шляхи тиску на Росію, якщо вона відмовиться.
  • Лідери оприлюднили спільну заяву – підтримали в ній пропозицію США про 30-денне перемир’я, а також анонсували посилення тиску на РФ, допоки вона не погодиться припинити вогонь.
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