Президентка Єврокомісії підтримала 30-денне припинення вогню і введення за потреби жорстких санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку пропозиції про повне 30-денне припинення вогню.
Як ідеться в дописі глави Єврокомісії у соцмережі Х, перемир’я має «бути реалізоване без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значних мирних переговорів».
«Тепер м'яч на боці Росії. Ми готові продовжувати чинити сильний тиск на Росію та вводити додаткові жорсткі санкції у разі порушення припинення вогню», - наголосила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії зазначила, що «наша мета чітка: справедливий та міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки та стабільності на всьому нашому континенті».
- 10 травня у Києві зібралися лідери «коаліції охочих».
- З візитом до України прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Польщі та Британії Дональд Туск та Кір Стармер. Лідери країн обговорювали ідею 30-денного безумнового припинення вогню та шляхи тиску на Росію, якщо вона відмовиться.
- Лідери оприлюднили спільну заяву – підтримали в ній пропозицію США про 30-денне перемир’я, а також анонсували посилення тиску на РФ, допоки вона не погодиться припинити вогонь.