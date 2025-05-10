Президентка Єврокомісії підтримала 30-денне припинення вогню і введення за потреби жорстких санкцій проти РФ

«Наша мета чітка: справедливий та міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки та стабільності на всьому нашому континенті», - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку пропозиції про повне 30-денне припинення вогню.

Як ідеться в дописі глави Єврокомісії у соцмережі Х, перемир’я має «бути реалізоване без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значних мирних переговорів».

«Тепер м'яч на боці Росії. Ми готові продовжувати чинити сильний тиск на Росію та вводити додаткові жорсткі санкції у разі порушення припинення вогню», - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що «наша мета чітка: справедливий та міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки та стабільності на всьому нашому континенті».