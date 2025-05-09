Reuters: США розглядають можливість укладення угоди з Гренландією, аби залучити острів у свою сферу впливу

Адміністрація президента Дональда Трампа опрацьовує план щодо залучення Гренландії до сфери впливу США через укладення угоди про асоціацію за моделлю Compact of Free Association (COFA), передає Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агенції, Білий дім обговорює можливість запропонувати COFA безпосередньо владі Гренландії. Подібні угоди наразі діють лише з трьома державами Тихоокеанського регіону — Мікронезією, Маршалловими островами та Палау. США надають таким країнам поштові, рятувальні, оборонні й інші послуги в обмін на військову присутність і безмитну торгівлю.

Угода COFA не означала б приєднання Гренландії до США, однак адміністрація Трампа, як зазначає Reuters, не виключає і більш радикальних сценаріїв, включно з примусовим захопленням острова. Данія, до складу якої входить Гренландія, неодноразово категорично відкидала подібні пропозиції.

Офіційні переговори між Білим домом і данською владою щодо COFA поки не велися. Участь у внутрішніх обговореннях у Вашингтоні беруть посадовці Ради нацбезпеки, Національної ради енергетичного домінування та Національної економічної ради США.

США вважають Гренландію стратегічно важливою через поклади рідкісноземельних металів, необхідних для технологічного й оборонного виробництва. Одним із прикладів співпраці названо проєкт Tanbreez, у межах якого видобуті в Гренландії мінерали оброблятимуть у США.

Остаточне рішення щодо COFA не ухвалене. Джерела Reuters визнають, що реалізація плану потребувала б незалежності Гренландії, хоча опитування свідчать: більшість мешканців острова підтримують самовизначення, але не приєднання до США.