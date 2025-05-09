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Суд у Швейцарії дозволив компанії-оператору «Північного потоку-2» уникнути банкрутства

Nord Stream 2 AG належить російському «Газпрому».

Суд у Швейцарії дозволив компанії-оператору «Північного потоку-2» уникнути банкрутства
Nord Stream 2
Фото: EPA/UPG

Суд кантону Цуг у Швейцарії затвердив мирову угоду для компанії Nord Stream 2 AG, що дозволяє їй уникнути банкрутства й продовжити пошук інвестора, пише n-tv.

Компанія, яка перебуває у великих боргах, отримала можливість провести фінансову санацію шляхом списання частини боргів.

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У разі відмови суду, відповідно до швейцарського законодавства, компанію оголосили би банкрутом.

Nord Stream 2 AG належить російському «Газпрому» і зареєстрована в кантоні Цуг. Компанія мала транспортувати російський газ до Німеччини через дві гілки трубопроводу завдовжки по 1200 км по дну Балтійського моря.

Хоча будівництво трубопроводу завершили, він так і не запрацював: у лютому 2022 року уряд Німеччини зупинив проєкт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Один зі трубопроводів Nord Stream 2, а також обидві гілки вже діючого Nord Stream 1, були знищені під час диверсії.
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