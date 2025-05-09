​Канцлер Німеччини: 30-денне припинення вогню буде тестом для Путіна на готовність до переговорів

Мерц зазначив, що наразі "м'яч повністю на боці Москви, ніде більше".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що 30-денне припинення вогню буде тестом для президента Росії Владіміра Путіна на готовність до переговорів щодо тривалого миру.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

Мерц нагадав, що 30-денне припинення вогню є ініціативою президента США Дональда Трампа, з яким канцлер Німеччини говорив у четвер.

"Це - ще одна велика ініціатива президента, яка закликає до 30-денного припинення вогню, яке розпочнеться сьогодні. Це буде випробуванням того, наскільки серйозно Путін ставиться до таких угод. Звичайно, не лише сьогодні, яке у Москві святкують як День перемоги, але й у майбутньому - ми побачимо, чи можливо перетворити 30-денне припинення вогню на справжні мирні переговори", - сказав він.

Канцлер зазначив, що наразі "м'яч повністю на боці Москви, ніде більше".

"Ми погоджуємося тут, у Європі, підтримувати Україну, Сполучені Штати також підтримують Україну. Тепер м'яч на боці Москви, і лише там (в РФ) їм потрібно показати, що уряд Росії серйозно налаштований на мир в Україні", - додав Мерц.

Фон дер Ляєн додала, що вважає важливим, аби 30-денне припинення вогню, запропоноване Трампом і президентом Зеленським, "було прийняте та згодом впроваджено".

"Водночас ми також погоджуємося, що маємо вивести Україну в сильну позицію. Це включає подальшу підтримку в економічному, військовому та політичному плані, і ми підкреслюємо, що прагнемо досягти справедливого та тривалого миру", - наголосила президентка Єврокомісії.

Раніше французький президент Еммануель Макрон під час телефонних розмов із Трампом привітав його чіткий заклик до встановлення безумовного припинення вогню на 30 днів, як і британські і нордичні партнери. Він наголосив, що якщо Росія не погодиться не безумовне припинення вогню – "будемо діяти всією Європою".