Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів

Запропоноване Владіміром Путіним "перемир'я" з 7 по 9 травня – це театральна постановка. Символічним є те, що саме 7 травня 25 років тому Путін став російським президентом, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 2 травня.

Також таке перемир'я буде на руку Путіну і його друзям і партнерам, які на 9 травня приїдуть на московський парад. Окрім того, ця пропозиція припинити вогонь може бути спробою демонстрації готовності йти на зустріч сигналам, які США передали до Росії через спецпредставника Стіва Віткоффа.

Але США пропонували безумовне припинення вогню, і Україна вважає, що воно має тривати щонайменше місяць. За три доби неможливо напрацювати план наступних кроків для закінчення війни.

"І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно – тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, – допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів", – наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що дії України будуть дзеркальними: якщо Росія стрілятиме, то отримає відповідь. Він додав, що Білий дім сигналізував Києву про те, що розуміє справжні наміри росіян і теж вважає пропозицію триденного перемир'я лише грою.

Російське "перемир'я" до 9 травня

28 квітня Росія заявила, що з 8 травня припинить вогонь. Тобто останні обстріли з її боку повинні завершитися 7 травня, і режим тиші вона обіцяє до 11 числа.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що якщо Росія справді хоче миру, то повинна зупинити вогонь негайно, а не чекати 8 травня.