Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали близько 50 цивільних

Упродовж минулої доби на Харківщині внаслідок ударів РФ постраждали близько 50 людей, одна людина загинула. Під обстрілами окупантів опинилися Харків, Куп’янський та Богодухівський райони. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та БпЛА.

Про це інформує поліція Харківської області.

Ввечері 2 травня Харків піддавався масованій атаці російських БпЛА. Постраждали 47 людей, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих були госпіталізовані до лікарні. Іншим надали допомогу на місці. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі, магазин, дитячий садок.

Під час обстрілів ФАБ-1500 Куп'янського району загинув чоловік, ще один отримав поранення.

Також уночі понад 10 шахедів атакували селище Великий Бурлук. Зафіксовані влучання в будівлю універмагу, багатоквартирний житловий будинок. Постраждали дві жінки 87 і 56 років.

У селі Цапівка Богодухівського району через удар КАБ пошкоджено п'ять приватних будинків, непрацююче складське приміщення, господарчі споруди, енергомережі. Постраждала жінка 75 років.

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів з боку військ рф і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 2 травня поліцейські евакуювали шістьох мешканців Куп'янського району.