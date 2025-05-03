Росіяни атакують Харків безпілотниками, є постраждалі (оновлено)

Харків перебуває під атакою російських БпЛА, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“На дану хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється”, - написав Терехов.

Згодом він уточнив, що внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Також є інформація про 12 постраждалих, зафіксовані пожежі на місцях прильотів.

Оновлено 23:06 “За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі. 36 постраждалих”, - написав Терехов, і уточнив, що сім постраждалих шпиталізовані.

Оновлено 23:57 Мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих зросла до 46 осіб, з них 8 шпиталізовані. Серед постраждалих - 11 річна дитина.

Станом на ранок 3 травня різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.