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Росіяни поранили двох мирних мешканців Сумщини

Окупанти атакували Шосткинський район КАБами.

Росіяни завдали чергового удару по Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

“2 травня 2025 року близько 16:30 год окупанти, за попередніми даними, скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району”, - йдеться у повідомленні.

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В результаті атаки окупантів поранення отримали 50-річний та 55-річний цивільні чоловіки. Вони були госпіталізовані.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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