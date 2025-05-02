Росіяни поранили двох мирних мешканців Сумщини

Росіяни завдали чергового удару по Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

“2 травня 2025 року близько 16:30 год окупанти, за попередніми даними, скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району”, - йдеться у повідомленні.

В результаті атаки окупантів поранення отримали 50-річний та 55-річний цивільні чоловіки. Вони були госпіталізовані.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).