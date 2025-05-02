На Київщині хлопець отримав поранення від вибуху гранати

Вчора ввечері, 1 травня, у сел. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області стався вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху хлопчик отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Під час обшуку за місцем події поліцейські вилучили корпуси гранат “РГД-5” та “Ф-1”, а також підривач до ручних гранат “УЗРГМ-2”. Їх зберігав батько потерпілої дитини.

41-річного чоловіка затримали, правоохоронці почали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів та недбалого зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263, ст. 264 Кримінального кодексу України).