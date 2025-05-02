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"Білі янголи" евакуювали дитину та літніх людей з-під обстрілів на Донеччині

Росіяни посили обстріли Лиманської громади на Донеччині.

"Білі янголи" евакуювали дитину та літніх людей з-під обстрілів на Донеччині
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

На Лиманщині Донецької області з найближчих до ворога сіл "Білі янголи" евакуювали дитину та літнє подружжя.

Про це розповідають у поліції Донецької області.

"Пані Марії – 74 роки. Разом з чоловіком вона мешкала в селі Рідкодуб, до фронту – не більше кілометра. Під час останнього масованого обстрілу люди насилу вижили, а їхній будинок зазнав пошкоджень", — кажуть правоохоронці.

Жінка розповідає, що росіяни знищили все у мирних жителів, навіть підвал, який слугував людям укриттям.

Рятуючись від ворожого вогню, люди самотужки дістались сусіднього села, де місцевий староста викликав для них екіпаж "Білий янгол".

З Новоселівки, яка входить у 15-кілометрову прифронтову зону, триває евакуація дітей. Врятувати своє життя вирішив Андрій, якому майже 18 років. Хлопець їде до сестри у Львів, де планує вступити на навчання.

Ворог масовано обстрілює Лиманську громаду, ситуація в населених пунктах на лінії вогню – Рідкодубі, Карпівці, Новому тощо – критична. 

  • У двох селах Шахівської громади розпочали примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками.
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