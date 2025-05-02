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Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з російської окупації

Українська сім'я в окупації зазнавала психологічного тиску та шантажу з боку росіян. 

Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з російської окупації
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA з російської окупації вдалося повернути ще шістьох українських дітей.

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України", — ідеться у повідомленні.

Серед повернених — родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації. Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади.

Ще одна історія — дівчинка та її мама, які відмовлялися отримувати російські документи, через що стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз. Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.

"Дякую Офісу Омбудсмана за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар. Продовжуємо працювати доти, доки кожна українська дитина не повернеться додому", — наголошує Зарівна.

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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