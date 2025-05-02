Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство. Їй також висунули підозру в держзраді.

Сьогодні, 2 травня, суд відправив підозрювану в нападі на волонтера Сергія Стерненка під варту без права на заставу.

Про це повідомляє Суспільне і сам Стерненко.

Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство. Їй також висунули підозру в держзраді.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

“Підозрювану відправили під варту до 29.06 включно. Без права на заставу. Прошу забезпечити їй належну медичну допомогу. Хай живе довго. У вʼязниці”, – написав Стерненко.

Затримана за напад на волонтера і активіста Сергія Стерненка – це 45-річна уродженка Одеської області, яка мешкала в Києві. За даними СБУ, російські спецслужби дистанційно завербували її наприкінці 2024-го, коли вона шукала заробіток в Інтернеті.

У суді вона заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю.