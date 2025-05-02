Українські хакери "поклали" сервери російських провайдерів на травневі свята, - ГУР

Від 30 квітня по 2 травня російські медіа повідомляли про числені звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів.

Кіберфахівці української розвідки напередодні російських травневих свят атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів, зокрема - компанії "СибСети". В результаті тисячі користувачів опинилися без інтернету.

Про це повідомили джерела "Суспільного".

Від 30 квітня по 2 травня російські медіа повідомляли про числені звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів. Зокрема, внаслідок DDOS-атак були перевантажені та виведені з ладу сервери філіалів в Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.

Представники провайдерів підтвердили факт DDOS-атаки та фіксують збої в роботі веб-порталів та мобільного застосунку.

Телеком-оператор "Сибсети" (Сибирские сети) надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, IP-телефонії та цифрового телебачення, працює у 39 містах Сибіру.