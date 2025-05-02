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Війна. Покровський напрямок

"Кожен боєць має вміти перебрати і донести на позиції 58-кілограмовий кулемет", - командир кулеметного взводу

Командир демонструє уважне ставлення до кожного бійця.

"Кожен боєць має вміти перебрати і донести на позиції 58-кілограмовий кулемет", - командир кулеметного взводу

Командир кулеметного взводу Віталій сам нещодавно був простим солдатом-зв’язківцем. Перехід до ролі командира дещо змінив його погляди. У відео, яке ми публікуємо у спільному проєкту з ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок", Віталій розповідає про важливість підготовки розрахунків, про те, чому кожен боєць має вміти повністю перебрати та перетащити 58-кілограмовий кулемет, і про те, як важливо, щоб усі вчилися по одних і тих самих матеріалах.
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