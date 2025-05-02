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У Києві судитимуть чоловіка, який із СІЗО продавав неіснуючі дрова

Він перебував під вартою за підозрою в убивстві, і в цей час організував шахрайську схему. 

У Києві судитимуть чоловіка, який із СІЗО продавав неіснуючі дрова
Арештанта звинуватили в продажі неіснуючих дров
Фото: поліція Києва

До суду скерували обвинувальний акт проти арештанта київського СІЗО, який звідти продавав неіснуючі дрова. За даними слідства, киянин, перебуваючи під арештом за замах на вбивство, створив і опублікував оголошення про продаж дров за вигідною вартістю. 

Зацікавлені покупці перераховували йому оплату на карту, після чого чоловік уривав зв'язок. Про це повідомили в столичній поліції. 

"У результаті проведених слідчих дій, правоохоронці, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а під час санкціонованих обшуків у камері СІЗО та за місцем реєстрації фігуранта вилучили банківські картки, на які потерпілі перераховували кошти, мобільні пристрої, ноутбук та SIM-карти", – йдеться у повідомленні. 

По цій справі чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією. 
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