У Києві судитимуть чоловіка, який із СІЗО продавав неіснуючі дрова

До суду скерували обвинувальний акт проти арештанта київського СІЗО, який звідти продавав неіснуючі дрова. За даними слідства, киянин, перебуваючи під арештом за замах на вбивство, створив і опублікував оголошення про продаж дров за вигідною вартістю.
Зацікавлені покупці перераховували йому оплату на карту, після чого чоловік уривав зв'язок. Про це повідомили в столичній поліції.
"У результаті проведених слідчих дій, правоохоронці, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а під час санкціонованих обшуків у камері СІЗО та за місцем реєстрації фігуранта вилучили банківські картки, на які потерпілі перераховували кошти, мобільні пристрої, ноутбук та SIM-карти", – йдеться у повідомленні.
По цій справі чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.