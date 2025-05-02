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Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 954300 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 954300 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько about 954300 (+1110)  
  • танків ‒ 10741 (+9)  
  • бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5)  
  • артилерійських систем – 27186 (+50)  
  • РСЗВ – 1375 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1152 (+4)  
  • літаків – 370 (+0) 
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138) 
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) 
  • спеціальна техніка ‒ 3869 (+0). 

Дані уточнюються. 
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