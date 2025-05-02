Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 954300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько about 954300 (+1110)
- танків ‒ 10741 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5)
- артилерійських систем – 27186 (+50)
- РСЗВ – 1375 (+0)
- засоби ППО ‒ 1152 (+4)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138)
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132)
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).
Дані уточнюються.