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За останню добу Росія 124 рази обстріляла Сумщину

Троє мирних мешканців отримали поранення.

За останню добу Росія 124 рази обстріляла Сумщину
Наслідки обстрілу Сумщини, архівне фото
Фото: Нацполіція

За останню добу російська окупаційна армія 124 рази обстріляла Сумську область.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Найбільше атакували громади Сумського, Охтирського та Шосткинського районів”, - повідомив він.

Внаслідок російських обстрілів троє мешканців Сумського району поранені. Одного з них госпіталізували у стані середньої важкості, ще двоє поранених лікуються амбулаторно.

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Також цієї ночі армія РФ атакувала дронами Сумську громаду, у с. Стецьківка пошкоджені 16 житлових будинків та нежитлові будівлі. Жертв немає.
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