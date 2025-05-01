За останню добу Росія 124 рази обстріляла Сумщину

За останню добу російська окупаційна армія 124 рази обстріляла Сумську область.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Найбільше атакували громади Сумського, Охтирського та Шосткинського районів”, - повідомив він.

Внаслідок російських обстрілів троє мешканців Сумського району поранені. Одного з них госпіталізували у стані середньої важкості, ще двоє поранених лікуються амбулаторно.

Також цієї ночі армія РФ атакувала дронами Сумську громаду, у с. Стецьківка пошкоджені 16 житлових будинків та нежитлові будівлі. Жертв немає.