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Як перемогли «велику вітчизняну» в Україні: В’ятрович проведе зустріч, щоб нагадати, як зламали основний міф СРСР

Зустріч з істориком та політиком Володимиром В’ятровичем відбудеться 4 травня в Києві.

Як перемогли «велику вітчизняну» в Україні: В’ятрович проведе зустріч, щоб нагадати, як зламали основний міф СРСР

Цієї неділі, 4 травня, історик Володимир В’ятрович у столичному книжковому просторі «Сенс» (вул. Хрещатик, 34) о 14:00 проведе зустріч на тему «Як перемогли «велику вітчизняну» в Україні». Модераторка — Олена Цинтила.

«Поговоримо про подолання одного із основоположних міфів СРСР — про «велику вітчизняну війну», який з 1991 став важливим інструментом утримання колишніх республік СРСР в орбіті російського впливу, — каже В’ятрович. — Пропаганда та інформаційні операції є невід’ємною частиною агресивної війни Росії. А наша задача — розвінчувати міфи ворога, які він так методично використовує в інформаційній війни проти України». 

В основі розмови, зокрема — книга за редакцією Володимира В’ятровича «Війна і міф. Невідома Друга світова», що вийшла у видавництві «КСД». 

Одразу після початку війни у 2014 році міф про «велику вітчизняну» в Росії почали використовувати для мобілізації населення на боротьбу проти України. Для нашої ж держави деконструкція цього міфу стала питанням національної безпеки. І його таки вдалося подолати, ба більше — сформувати українське бачення попередньої війни та моделі памʼяті про неї. Одним із ініціаторів цих процесів був власне історик Володимир Вʼятрович, який у 2014-2019-их роках очолював Український інститут національної пам'яті. 

Організатори: Видавництво КСД, Книгарня “Сенс”.

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