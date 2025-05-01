У квітні Сили ППО знищили 2332 повітряні цілі

У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей , уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

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