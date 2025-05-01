У квітні Сили ППО знищили 2332 повітряні цілі

Протиповітряна оборона Сил оборони протягом квітня знищила 2332 повітряні цілі, запущені Росією проти України.
Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
Протягом квітня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 2332 повітряні цілі:
- 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 1214 ударних БпЛА типу Shahed;
- 689 розвідувальних БпЛА;
- 364 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж квітня здійснено понад 610 літаковильотів, зокрема:
- близько 330 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.