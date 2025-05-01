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Сирський: у квітні оборонці відновили 115 позицій, а в РФ уразили 62 цілі

Основні зусилля для стримування окупантів зосереджуються на Сумському, Курському, Покровському та  Новопавлівському напрямках. 

Сирський: у квітні оборонці відновили 115 позицій, а в РФ уразили 62 цілі
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні. За місяць оборонці відновили 115 позицій, а засобами DeepStrike уразили 62 цілі у РФ.

"Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів", – написав Сирський. 

Він зазначив, що основні зусилля зосереджуються на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський, Курський, Покровський та Новопавлівський. При цьому оборонці використовують тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій.

Сирський відзначив активну роботу артилерії, авіації, безпілотних систем та інших складових комплексного вогневого ураження. 

"Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території рф – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора", – зазначив він. 

За словами головнокомандувача, це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних Сил та посилення підготовки особового складу.

"Триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою. Не зупиняємо комплектування пріоритетних штурмових полків. Продовжуємо перехід на корпусну систему: сформували управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершуємо їхнє комплектування, робимо акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні", – розповів Сирський і додав, що все це – на марші, в умовах інтенсивних бойових дій, але іншого вибору немає.

Тому з цією ж метою продовжують заходи мобілізації, забезпечують розгортання рекрутингового проєкту "18-24" та переведення особового складу із небойових частин у бойові.

Він зазначав, що через застосунок Армія+ погоджено переведення вже 30,5 тис. військовослужбовців ЗСУ.Сирський відзначив зменшення кількості кримінальних правопорушень у війську на 43% проти показника 2024 року.
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