Головне за ніч та ранок четверга, 1 травня: атака "шахедів" на Одесу, майже 200 боєзіткнень, "історична угода" зі США

Нічна повітряна атака, 196 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Напередодні пізно увечері перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook повідомила про підписання з американським колегою Скоттом Бессентом угоди про створення інвестиційного фонду відбудови Україна-США.

За словами урядовиці, новий фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу.

Перелік ключових положень угоди – в новині.

Високо оцінив підписання між США та Україною "історичної угоди про економічне партнерство" й очільник міністерства фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент.

На думку Бессента, угода "сигналізує російському керівництву, що адміністрація президента Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній Україні, яка процвітатиме тривалий час".

Водночас угода між урядами США та України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри, передає “Європейська правда”, яка ознайомилася із підписаним у Вашингтоні документом.

Докладніше – в новині.

Текст угоди опубліковано на сайті українського уряду.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті захисники відбили 196 штурмів, більшість – на Покровському (85) та Лиманському (36) напрямках.

Сили оборони уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб ППО, артилерійський засіб та 3 пункти управління противника.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на цьому напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1230 солдатів та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення втрати росіян складають близько 953 190 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Ворог атакував ударними безпілотниками Одесу.

За словами очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в місті багато пошкоджень цивільної інфраструктури. Є влучання у житлові будинки, супермаркет та школу. У деяких місцях спалахнули пожежі.

Пізніше голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані.

Згодом у ДСНС повідомили, що, за попередньою інформацією, травмовано 15 осіб.

В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб.

На Одещині через обстріл у власному домі загинув працівник Укрзалізниці.

Через російську атаку постраждали колії, контактні мережі та вагони.

Загалом Росія вночі атакувала Україну 170 ударними дронами.

ППО збила 74 російські безпілотники, ще 68 – не досягли цілей.

У середу адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів США або більше.

Докладніше – в новині.

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