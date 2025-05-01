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ЗМІ: Трамп схвалив продаж зброї Україні на 50 млн доларів

Цього разу до України пропонують експортувати оборонну продукцію, зокрема технічні дані, та оборонні послуги.

ЗМІ: Трамп схвалив продаж зброї Україні на 50 млн доларів
трапм Президент США Дональд Трамп оголошує про підписує указ про мита на імпорт у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У середу адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів США або більше.

Про це пише Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела.

Повідомлення про схвалення експорту подали до Конгресу через Закон про контроль над експортом озброєнь. Це закон, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонної продукції та послуг, згідно з офіційним повідомленням, надісланим до Конгресу з Управління законодавчих справ Державного департаменту.

Цього разу до України пропонують експортувати оборонну продукцію, зокрема технічні дані, та оборонні послуги.

Конгрес у останньому пакеті допомоги Україні схвалив продаж зброї, пов'язаної з DCS, на суму понад 1 мільярд доларів. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цієї суми для передачі вкрай необхідної зброї, зокрема повністю автоматичних кулеметів 50 калібру.

Зазначається, що через систему DCS із 2015 по 2023 рік США "непомітно" дозволяли постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на суму понад 1,6 мільярда доларів. 

Цей дозвіл є першим такого роду з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому. Експорт дозволили лише через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу, пов’язану з Україною, для її перегляду. Тоді влада наголошувала на новому пріоритеті: використанні впливу США для припинення конфлікту через дипломатію, а не військову підтримку. 

Як зазначив аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадвар усі DCS є "тихими", і про них не оголошують публічно, як про закордонні військові продажі. За його словами, новина полягає в тому, що продаж американської зброї продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю зупинить такі поставки Україні.

  • Перед цим Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови.
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