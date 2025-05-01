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Сенат провалив голосування за скасування тарифів Трампа

Об'єднатися проти руйнування економіки не вийшло.

Сенат провалив голосування за скасування тарифів Трампа
Сенат США

Законопроєкт щодо припинення режиму надзвичайного стану в економіці та скасування запроваджених Дональдом Трампом митних тарифів не зміг набрати необхідну кількість голосів у Сенаті США.

Як пише Reuters, документ, що став спільною розробкою представників обох ключових американських партій, отримав підтримку 49 сенаторів, така ж кількість висловилися проти. Це означає, що на розгляд Палати представників він навіть не потрапить.

Тиждень тому через Сенат вдалося провести схожий документ, який обмежував відмову від тарифів лише Канадою. Проте у нижній палаті Конгресу цей законопроєкт провалився.

Парламент США спробував щось зробити з трампівськими тарифами на тлі того, що вперше за три роки американська економіка за підсумками першого кварталу продемонструвала скорочення.
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