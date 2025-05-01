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Поблизу Єрусалима головна дорога Ізраїлю закрита через масштабні лісові пожежі

Щонайменше 13 людей отримали поранення, повідомлень про загиблих не надходило.

Поблизу Єрусалима головна дорога Ізраїлю закрита через масштабні лісові пожежі
Дим піднімається від лісової пожежі в районі Латрун у центральному Ізраїлі, між Єрусалимом та Тель-Авівом, 30 квітня 2025 року
Фото: EPA/UPG

На околицях Єрусалима вирують лісові пожежі, це змусило евакуювати громади та закрити головну автомагістраль у Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters.

Вогонь палає вздовж головної автомагістралі з Єрусалима до Тель-Авіва. Люди кидають машини та тікають від полум'я.

Ізраїль звернувся по міжнародну допомогу для боротьби з пожежами.

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху повідомив, що Італія та Хорватія, як очікується, надішлють три пожежні літаки для допомоги в гасінні полум'я. Ізраїль також звернувся до Греції, Кіпру та Болгарії.

120 пожежно-рятувальних служб мобілізували десятки команд, літаки та гелікоптери, щоб спробувати стримати пожежі. Крім того військові заявили, що їхні пошуково-рятувальні сили допомагають операціям.

Були евакуйовані три громади, щонайменше 13 людей отримали поранення. Повідомлень про загиблих не надходило.

Пожежа спалахнула в День пам'яті загиблих солдатів Ізраїлю, і багато церемоній, присвячених передодню Дня незалежності, були скасовані, включаючи головний державний захід, який мав відбутися в Єрусалимі.
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