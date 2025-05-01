Поблизу Єрусалима головна дорога Ізраїлю закрита через масштабні лісові пожежі

На околицях Єрусалима вирують лісові пожежі, це змусило евакуювати громади та закрити головну автомагістраль у Ізраїлі.
Про це повідомляє Reuters.
Вогонь палає вздовж головної автомагістралі з Єрусалима до Тель-Авіва. Люди кидають машини та тікають від полум'я.
Ізраїль звернувся по міжнародну допомогу для боротьби з пожежами.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху повідомив, що Італія та Хорватія, як очікується, надішлють три пожежні літаки для допомоги в гасінні полум'я. Ізраїль також звернувся до Греції, Кіпру та Болгарії.
120 пожежно-рятувальних служб мобілізували десятки команд, літаки та гелікоптери, щоб спробувати стримати пожежі. Крім того військові заявили, що їхні пошуково-рятувальні сили допомагають операціям.
Були евакуйовані три громади, щонайменше 13 людей отримали поранення. Повідомлень про загиблих не надходило.
Пожежа спалахнула в День пам'яті загиблих солдатів Ізраїлю, і багато церемоній, присвячених передодню Дня незалежності, були скасовані, включаючи головний державний захід, який мав відбутися в Єрусалимі.