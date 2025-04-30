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Росіяни атакували Харків, поранено 45 людей (оновлено)

БпЛА окупантів вдарили по декількох районах Харкова.

Росіяни атакували Харків, поранено 45 людей (оновлено)
Збитий безпілотник (ілюстративне фото)
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Ввечері 29 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова”, – написав Терехов.

Станом на ранок наступного дня кількість поранених зросла до 45, повідомили в ОВА.

"31 людина отримала гостру реакцію на стрес", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, 5 людей – шпиталізовано до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. 

Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

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Учора Терехов писав, що за попередньою інформацією, один з “шахедів” впав поблизу медичного закладу у Салтівському районі.

Пізніше мер Харкова написав, що під ударом перебуває ще й Київський район. 

Згодом Ігор Терехов написав, що є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі.

Станом на 23:59 було відомо про 16 ударів.

"16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", – написав Терехов.

  • За тиждень, що минув, Харків пережив 54 обстріли. Лише понеділок і неділя були відносно спокійними. Загалом інтенсивність атак зросла в рази.
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