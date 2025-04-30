Росіяни атакували Харків, поранено 45 людей (оновлено)

Ввечері 29 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова”, – написав Терехов.

Станом на ранок наступного дня кількість поранених зросла до 45, повідомили в ОВА.

"31 людина отримала гостру реакцію на стрес", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, 5 людей – шпиталізовано до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

Учора Терехов писав, що за попередньою інформацією, один з “шахедів” впав поблизу медичного закладу у Салтівському районі.

Пізніше мер Харкова написав, що під ударом перебуває ще й Київський район.

Згодом Ігор Терехов написав, що є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі.

Станом на 23:59 було відомо про 16 ударів.

"16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", – написав Терехов.