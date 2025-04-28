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За тиждень Харків пережив 54 обстріли, через це загинула людина

Поранень зазнали 18 людей, серед них – дитина.

За тиждень Харків пережив 54 обстріли, через це загинула людина
пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року

За тиждень, що минув, Харків пережив 54 обстріли. Лише понеділок і неділя були відносно спокійними. Загалом інтенсивність атак зросла в рази.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

24 квітня ворог одночасно випустив 10 ракет і 14 дронів, і це була наймасованіша комбінована атака з початку повномасштабного вторгнення.

"Та найгірше, що росія забрала ще одне безневинне життя. Чоловік, чия машина опинилися в епіцентрі вибуху «шахеда», помер у лікарні. Медики робили все можливе, аби його врятувати, але дива не сталося. Мої найщиріші співчуття родині загиблого", – зазначив Терехов. 

Крім того, поранень зазнали 18 людей, серед них – дитина.

"Знову страждають житлові будинки, знову - школи, садочки, лікарні. Знову - виробничі підприємства", перелічив мер і додав, що особливо гостро стоїть проблема вибитих вікон: їх близько півтори тисячі. 

Він повідомив, що усі пошкоджені вікна закриті, але питання повноцінного скління залишається дуже актуальним., тому ведуть перемовини з міжнародними фондами і шукають підтримку для Харкова.

За останній тиждень тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 32 години  і становить майже 62 години. Це на 34% менше, ніж середня тривалість тривог по області. І загалом за два місяці повітряні тривоги в місті тривали на 230 годин менше.

Фото: Харківська міська рада

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