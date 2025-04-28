На Харківщині унаслідок дронової атаки загинули понад 20 корів, ще 30 тварин – поранені

У Харківській області росіяни безпілотниками вбили понад 20 голів великої рогатої худоби, пошкодили будинки, авто, споруди. Через атаку ворога постраждав лікар.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку росіяни обстрілом пошкодили приватний будинок у с. Вище Солоне Ізюмського району.

А в с. Мокра Рокитна Харківського району унаслідок влучання десяти БпЛА типу "Шахед", пошкоджено будівлю телятника, адмінбудівлю, три коровники, два складських приміщення та автомобіль. Загинуло 22 голови великої рогатої худоби та поранено 30 корів.

У Ізюмі унаслідок обстрілу БпЛА "Герань 2" пошкоджено складську та виробничу будівлю.

А в м. Барвінкове Ізюмського району унаслідок обстрілу двома БпЛА типу "Шахед" пошкоджено адміністративну будівлю, господарчу будівлю, 2 автомобіля та комбайн.

У с. Відродженівське Богодухівського району унаслідок артобстрілу знищено приватний будинок, пошкоджено 2 господарчі споруди.

А в Куп’янську унаслідок влучання FPV-дрону зайнявся легковий автомобіль. Постраждав місцевий лікар, в нього діагностували акубаротравму.

В Золочеві БпЛА типу "Молнія" влучив у дорогу.

На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки.