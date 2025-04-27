Головне за неділю, 27 квітня: понад 120 боєзіткнень, терор Костянтинівки, обстріл Нікопольщини

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1159-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 квітня на фронті відбулося 123 боєзіткнення, майже третина (42) - на Покровському напрямку.

Росія завдала по позиціях наших військ і населених пунктах 57 авіаційних ударів.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 квітня – в новині.

Уранці 27 квітня окупанти знову скинули авіабомби на приватний сектор Костянтинівки. Унаслідок авіаударів троє цивільних загинули, ще четверо поранено, інформує прокуратура Донецької області.

"27 квітня 2025 року о 10:48 окупанти завдали 3 авіаударів по Костянтинівці. Вчергове ворог скинув на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК", — ідеться у повідомленні.

Авіабомби поцілили по приватному сектору. Загинули подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

Більше інформації – в новині.

"Упродовж дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Атакував Нікополь, Покровську і Марганецьку громади. Постраждала 73-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні", – написав у фейсбуці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Лисак також повідомив, що в результаті обстрілів пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередачі.

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив КАБом. Побиті 8 приватних будинків. Загиблих і поранених немає.

Державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу NBC News заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо досягнення миру в Україні.

Вашингтон оцінить прогрес у врегулюванні війни та вирішить, чи бути далі медіатором у мирному процесі, чи переключитися на інші питання.

За словами Рубіо, Україна та Росія зараз є найближчими до можливості укладання угоди за останні три роки.

Більше інформації – в новині.

Причиною вибуху у найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас є, ймовірно, неправильне зберігання хімічних матеріалів.

Наразі кількість загиблих зросла щонайменше до 40 осіб, понад 1200 людей дістали поранення, повідомляє Reuters.

Al Jazeera пише, що пожежі продовжуються через день після потужного вибуху в порту. Деяких із поранених перевели до Тегерана для лікування.

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