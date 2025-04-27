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Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо війни Росії проти України

Вашингтон оцінить прогрес у врегулюванні війни та вирішить, чи бути далі медіатором у мирному процесі, чи переключитися на інші питання.

Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо війни Росії проти України
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо досягнення миру в Україні. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC News.

Вашингтон оцінить прогрес у врегулюванні війни та вирішить, чи бути далі медіатором у мирному процесі, чи переключитися на інші питання.

За його словами, Україна та Росія зараз є найближчими до можливості укладання угоди за останні три роки.

“Є причини для оптимізму, але й для реалізму також. Ми близькі, але недостатньо”, ‒ додав він.

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Держсекретар сказав, що США не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки сподіваються на дипломатичне вирішення проблеми.

  • Раніше очільник американської дипломатії заявив, що "США показали Україні та Росії шлях до миру і як має виглядати фінішна пряма".
  • Рубіо стверджує, що "цю війну можна закінчити, і обидві сторони мають з цим погодитися, нам потрібно, щоб вони сказали "так". Він також позитивно охарактеризував "зустрічі, які відбулися напередодні, і які мають відбутися на вихідних".
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