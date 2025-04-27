Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо війни Росії проти України

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо досягнення миру в Україні.
Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC News.
Вашингтон оцінить прогрес у врегулюванні війни та вирішить, чи бути далі медіатором у мирному процесі, чи переключитися на інші питання.
За його словами, Україна та Росія зараз є найближчими до можливості укладання угоди за останні три роки.
“Є причини для оптимізму, але й для реалізму також. Ми близькі, але недостатньо”, ‒ додав він.
Держсекретар сказав, що США не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки сподіваються на дипломатичне вирішення проблеми.
- Раніше очільник американської дипломатії заявив, що "США показали Україні та Росії шлях до миру і як має виглядати фінішна пряма".
- Рубіо стверджує, що "цю війну можна закінчити, і обидві сторони мають з цим погодитися, нам потрібно, щоб вони сказали "так". Він також позитивно охарактеризував "зустрічі, які відбулися напередодні, і які мають відбутися на вихідних".