За минулий тиждень РФ втратила понад 7,5 солдатів на війні в Україні

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7540 окупантів і знищили 2198 одиниць озброєння та ворожої військової техніки.
Про це повідомляє військовий Олександр Павлюк.
За тиждень з 20 до 27 квітня 2025 року втрати противника склали близько 7540 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 42 танки
- 54 бойових броньованих машини
- 358 артилерійських систем
- 5 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 913 одиниць автотехніки
- 1 одиниця спецтехніки
Також українські захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- За минулу добу українські оборонці ліквідували 1030 російських солдатів і знищили 8 ворожих танків та понад 40 артилерійських систем.