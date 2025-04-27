За минулий тиждень РФ втратила понад 7,5 солдатів на війні в Україні

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7540 окупантів і знищили 2198 одиниць озброєння та ворожої військової техніки.

Про це повідомляє військовий Олександр Павлюк.

За тиждень з 20 до 27 квітня 2025 року втрати противника склали близько 7540 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

42 танки

54 бойових броньованих машини

358 артилерійських систем

5 РСЗВ

6 установок ППО

913 одиниць автотехніки

1 одиниця спецтехніки

Також українські захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.