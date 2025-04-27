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За минулий тиждень РФ втратила понад 7,5 солдатів на війні в Україні

ЗСУ знищили 2198 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

За минулий тиждень РФ втратила понад 7,5 солдатів на війні в Україні
Фото: EPA/UPG

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7540 окупантів і знищили 2198 одиниць озброєння та ворожої військової техніки.

Про це повідомляє військовий Олександр Павлюк. 

За тиждень з 20 до 27 квітня 2025 року втрати противника склали близько 7540 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 42 танки
  • 54 бойових броньованих машини
  • 358 артилерійських систем
  • 5 РСЗВ
  • 6 установок ППО
  • 913 одиниць автотехніки
  • 1 одиниця спецтехніки

Також українські захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

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