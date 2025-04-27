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Росіяни завдали авіаудару по Херсону, зруйнована лікарня

Четверо людей постраждали.

Росіяни завдали авіаудару по Херсону, зруйнована лікарня
Фото: Олесандр Прокудін

27 квітня вранці російська авіація завдала ударів по Херсону. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали приватний будинок і лікарня.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Внаслідок "прильоту" пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, а також медичний заклад", — ідеться у повідомленні. 

Попередньо, постраждала 82-річна жінка її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою госпіталізували. 

Ще троє херсонців також постраждали внаслідок російського авіаудару по Дніпровському району. 

81-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Нині вона у лікарні. Також за меддопомогою звернулись чоловіки, 58 та 59 років. В них вибухові травми та поранення голови. Стан потерпілих легкий. 

  • Росіяни упродовж доби атакували 25 населених пунктів Херсонської області. Ворог атакував житлові квартали, загинула людина.
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