Росіяни завдали авіаудару по Херсону, зруйнована лікарня

27 квітня вранці російська авіація завдала ударів по Херсону. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали приватний будинок і лікарня.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок "прильоту" пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, а також медичний заклад", — ідеться у повідомленні.
Попередньо, постраждала 82-річна жінка її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою госпіталізували.
Ще троє херсонців також постраждали внаслідок російського авіаудару по Дніпровському району.
81-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Нині вона у лікарні. Також за меддопомогою звернулись чоловіки, 58 та 59 років. В них вибухові травми та поранення голови. Стан потерпілих легкий.
- Росіяни упродовж доби атакували 25 населених пунктів Херсонської області. Ворог атакував житлові квартали, загинула людина.