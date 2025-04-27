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Ворожа армія завдала понад 400 обстрілів по Запорізькій області

Пошкоджені будинки і квартири.

Ворожа армія завдала понад 400 обстрілів по Запорізькій області
Фото: Запорізька область

Упродовж доби російські окупанти завдали 408 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці. 226 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку", написав Федоров.

168 артударів ворог завдав по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Копанів та Новодарівки.

Надійшло 3 повідомлення про пошкодження будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали.

  • Уночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Павлограді є загиблий та поранена, у Нікополі зруйновані будинки, у Дніпрі також є руйнування. 
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