Ворожа армія завдала понад 400 обстрілів по Запорізькій області

Упродовж доби російські окупанти завдали 408 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці. 226 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку", написав Федоров.

168 артударів ворог завдав по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Копанів та Новодарівки.

Надійшло 3 повідомлення про пошкодження будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали.