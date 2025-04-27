Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині ворог вбив та поранив 21 цивільного

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 3165 загиблих та 6999 постраждалих.

На Донеччині ворог вбив та поранив 21 цивільного
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Упродовж доби 26 квітня російська армія вбила 4 мирних жителів Донеччини, 17 людей зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення", — пише Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 3165 загиблих та 6999 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

  • Учора російські окупанти завдали авіаударів та атакували дронами міста Донецької області. Унаслідок обстрілів 3 людини загинули і 7 поранені.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies