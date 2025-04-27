На Донеччині ворог вбив та поранив 21 цивільного

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 3165 загиблих та 6999 постраждалих.

Упродовж доби 26 квітня російська армія вбила 4 мирних жителів Донеччини, 17 людей зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 в Новоекономічному і Зорі. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення", — пише Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 3165 загиблих та 6999 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін