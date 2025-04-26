Росіяни скинули 8 авіабомб на Костянтинівку Донецької області

Унаслідок російських обстрілів на Донецькій області відомо про 10 загиблих та поранених.

Упродовж дня російські окупанти завдали авіаударів та атакували дронами міста Донецької області. Унаслідок обстрілів 3 людини загинули і 7 поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Костянтинівку росіяни скинули 8 авіабомб, унаслідок чого 2 людини загинули і 5 дістали поранення. Пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 6 складів, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

У Новоекономічному Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами 2 цивільних автомобіля: водій одного загинув, водій іншого — поранений. Ще 1 людина отримала поранення у Сіверську.

"Росіянам не потрібен мир — вони просто хочуть знищити нас усіх", — зазначив Філашкін і закликав евакуюватися.