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Росіяни скинули 8 авіабомб на Костянтинівку Донецької області

Унаслідок російських обстрілів на Донецькій області відомо про 10 загиблих та поранених.

Росіяни скинули 8 авіабомб на Костянтинівку Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж дня російські окупанти завдали авіаударів та атакували дронами міста Донецької області. Унаслідок обстрілів 3 людини загинули і 7 поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Костянтинівку росіяни скинули 8 авіабомб, унаслідок чого 2 людини загинули і 5 дістали поранення. Пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 6 складів, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

У Новоекономічному Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами 2 цивільних автомобіля: водій одного загинув, водій іншого — поранений. Ще 1 людина отримала поранення у Сіверську.

"Росіянам не потрібен мир — вони просто хочуть знищити нас усіх", — зазначив Філашкін і закликав евакуюватися.

  • У Покровському районі в Шахівській громаді ворожий FPV-дрон влучив у дорогу, унаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких підліток.
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