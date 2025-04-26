Defense Express: РФ застосовує під час обстрілів України новий безпілотник "Бандероль"

Росія почала застосовувати під час обстрілів українських міст новий безпілотник "Бандероль", який має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.

Про це повідомляє Defense Express.

Російська армія почала застосовувати новий ударний дрон під назвою "Бандероль" під час атак на півдні України.

Відомо, що безпілотник протягом останніх тижнів активно використовують для ударів по Одеській області.

БпЛА "Бандероль" оснащений реактивним двигуном та здатен розвивати швидкість до 400–500 км/год. Дальність польоту чи тип бойової частини, поки залишаються невідомими.

"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", — пише видання.

На порталі "Війна та санкції" від ГУР МОУ - там відзначається, що до виробництва БПЛА "Бандероль" (точніше - баражуючого боєприпасу) залучені АТ "Кронштадт" та АТ "КТ-Безпілотні системи". Окремо варто відзначити, що графічне зображення БПЛА "Бандероль" на сайті "Війна та санкції" є суто ілюстративним.

Відомо лише, що 19 лютого компанія "Кронштадт" повідомляла про успішний контрольний обліт нового БПЛА, однак назву безпілотника не вказувала.

Цей дрон може бути частиною ширшої стратегії Росії, яка застосовує різні типи ударних безпілотників для атак по території України — як із бойовими частинами, так і у вигляді приманок для систем ППО.