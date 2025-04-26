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РФ атакувала Україну трьома ракетами та 114-ма БпЛА, 66 ударних безпілотників знищили сили ППО

31 ворожий безпілотник-імітатор не досяг цілей.

РФ атакувала Україну трьома ракетами та 114-ма БпЛА, 66 ударних безпілотників знищили сили ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 26 квітня РФ запустила по Україні три ракети різних типів та 114 ударних безпілотників, 66 ворожих БпЛА знищили Сили оборони.

Про це інформують у повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 26 квітня 2025 року (із 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф", — ідеться у повідомленні.

Фото: повітряні сили

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

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