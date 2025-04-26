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У роботі застосунку "Дія" стався тимчасовий збій

Збій стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

У роботі застосунку "Дія" стався тимчасовий збій
Фото: "Дія", Фейсбук

Уранці 26 квітня у застосунку "Дія" стався тимчасовий збій через технічні онолення одного з великих центрів обробки даних.

Про це ідеться на Facebook-сторінці "Дії".

"Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків. Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами", — ідеться у повідомленні.

Наразі команда оперативно відновлює роботу сервісів.

Також користувачі повідомляють про збій у роботі онлайн-сервісів: не працюють "Дія", Apple Pay і "Нова пошта".

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