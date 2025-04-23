Міноборони розробить новий засіб індивідуального захисту для військових – бронековдру

У міністерстві оборони України повідомили, що розробляють новий засіб індивідуального захисту для військових – бронековдру.

"Характер сучасних бойових дій постійно змінюється, вимагаючи нових підходів до захисту життя і здоровʼя військовослужбовців. З огляду на це Міністерство оборони України розробило нормативно-технічну документацію на засіб індивідуального захисту – Тент захисний (бронековдра)", – йдеться у повідомленні відомства.

Бронековдра забезпечує протикульний та протиосколковий захист відповідно до стандартів STANAG 2920 Ed.3 / AEP 2920 Ed.AVer.2, що гарантує високий рівень зупинення уламків, куль та інших засобів ураження. Основу захисту становить м’який балістичний елемент, виготовлений з багатошарового еластичного матеріалу в герметичному водотривкому чохлі.

В розгорнутому вигляду розмір балістичного пакету становить 160 х 80 см, а вага – приблизно 10 кг. Оскільки конструкція бронековдри передбачає зручне складання в 3-4 шари, то це дозволяє використовувати засіб як мобільний щит, закріпивши на руці або плечі. Також її можна легко транспортувати завдяки спеціальним плечовим лямкам, що регулюються по довжині.

Бронековдра дозволяє адаптуватися до ситуацій, коли необхідно миттєво укритись від обстрілу чи вибуху, швидко завісити віконний чи дверний отвір або навіть захистити від уламкового ураження дороговартісне обладнання.

"Це не просто тент – це засіб виживання, який може стати вирішальним фактором між пораненням і порятунком", – сказав про властивості виробу начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення підполковник Максим Кайола.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, головним завданням є забезпечення військових сучасними засобами захисту, і розробка нормативно-технічної документації на бронековдру — це ще один крок до підвищення рівня безпеки особового складу в умовах сучасних бойових дій.

"Загалом протягом 2024-2025 років закупівельна агенція Міноборони ДОТ законтрактувала засобів індивідуального захисту на майже 13.2 млрд грн", – додав він.