​Taurus для України
​Taurus для України
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна почала переговори щодо реструктуризації виплат за ВВП-варрантами

Наша держава залучила фінансові компанії Rothschild & Co та White & Case LLP як фінансового і юридичного радників.

Україна почала переговори щодо реструктуризації виплат за ВВП-варрантами
гроші
Фото: sinet.com.ua

Україна розпочала переговори з власниками ВВП-варрантів щодо реструктуризації виплати, яка має відбутися наступного місяця, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За інформацією агентства, група держателів варрантів підписала угоди про нерозголошення та минулого тижня розпочала обмежені переговори з українською стороною. Очікується, що особисті зустрічі відбудуться цього тижня у Вашингтоні в межах засідань МВФ та Світового банку.

Одна з опцій, які обговорюють, — часткова виплата готівкою і часткова в облігаціях у межах зобов’язання на суму близько $500 млн, термін виконання якого настає 31 травня.

Серед учасників переговорів — хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group, які користуються консультаціями юридичної фірми Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP і фінансової компанії PJT Partners Inc.

Обмежений формат переговорів передбачає обмін непублічною інформацією та тимчасові обмеження на торгівлю активами, оскільки мова йде про ринково чутливі дані.

Наразі в обігу перебувають ВВП-варранти на суму $2,6 млрд, які не увійшли до торішньої угоди з реструктуризації українського боргу на $20 млрд. Варранти, виплати за якими прив’язані до темпів зростання економіки, у вівторок торгувалися на рівні близько 73 центів за долар, тоді як у лютому їхня вартість сягала майже 88 центів.

Україна залучила фінансові компанії Rothschild & Co та White & Case LLP як фінансового і юридичного радників.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies