АРМА оголосило другий конкурс на управління столичним БФК Gulliver у Києві

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, після відхилення заявок учасників у першому конкурсі через порушення тендерних умов, оголосило другий конкурс на управління багатофункціональним комплексом (БФК) Gulliver у Києві.
Про це ідеться на сайті АРМА.
"Сьогодні Національне агентство оголосило другий конкурс на відбір управителя ТРЦ "Гулівер". Йдеться про управління масштабним об'єктом площею понад 151 тис. кв. м, ринкова вартість якого складає 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах. Мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 млн грн", – ідеться у повідомленні.
Управитель об’єкту має сплачувати до державного бюджету понад 70% прибутку.
Управління 'Гуллівером' – це відповідальність перед державою на 7,6 мільярдів гривень, а мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 мільйонів гривень. Фактично буде більше так як за результатами аукціону управитель буде зобов'язаний понад 70% прибутку сплачувати до державного бюджету.
Нацагентство категорично заявляє, що не допустить до управління арештованими активами суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією. Всі учасники проходять суворі перевірки на доброчесність та відповідність кваліфікаційним вимогам.
- 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
- Пізніше Офіс генпрокурора ініціював передачу київського ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.
- Перед цим, у березні, журналісти "Схем" слідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Поліщука, який володіє "Гулівером" і мережею "Ельдорадо" і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. У той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень.
- Торгівельно-розважальним і бізнес-центром "Гулівер" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку. У своєму розслідуванні "Схеми" опублікували договір поруки по кредиту за "Гулівер", особисто підписаний Поліщуком.
- Журналісти також встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".
- Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, - за статтею "зловживання владою або службовим становищем".