Голова ДПСУ: надходження від військового збору зросли в 3,7 раза

У першому кварталі 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 34,1 млрд грн військового збору.
Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
За його словами, це у 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили майже 9,3 млрд грн.
Найбільші обсяги надходжень зафіксовані у:
- Києві – 11,3 млрд грн,
- Дніпропетровській області – 3,9 млрд грн,
- Львівській області – 2,5 млрд грн,
- Харківській області – 2,2 млрд грн.
Керівник ДПС зазначив, що зростання надходжень пов’язане з підвищенням рівня оподаткування та збільшенням фонду оплати праці в умовах воєнного стану.