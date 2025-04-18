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Євроінтеграційний крок: уряд схвалив законопроєкт про захист вод від забруднення

Документ спрямований на гармонізацію нашого законодавства у сфері водних ресурсів із ключовими директивами ЄС.

Євроінтеграційний крок: уряд схвалив законопроєкт про захист вод від забруднення
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив євроінтеграційний законопроєкт, який вносить зміни до низки законодавчих актів України в частині імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу щодо захисту вод від забруднення, повідомляє урядовий портал. 

Документ спрямований на гармонізацію нашого законодавства у сфері водних ресурсів із ключовими директивами ЄС:

  • Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок заходів Співтовариства у сфері водної політики.
  • Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища.
  • Директива 91/676/ЄЕС щодо захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел.

Що передбачає проєкт закону

Уточнення термінології у Водному, Земельному кодексах та інших профільних законах відповідно до стандартів ЄС.

Чітке визначення повноважень Міндовкілля, Держводагентства, Держгеонадр та Держпродспоживслужби у сфері захисту вод від забруднення.

Підвищення відповідальності водокористувачів за збереження водних об’єктів та запобігання їх забрудненню нітратами від сільськогосподарської діяльності.

Прийняття цього законопроєкту стане важливим кроком на шляху до приведення екологічного законодавства України до норм ЄС, сприятиме зменшенню забруднення наших водних об’єктів та запобігатиме їхньому евтрофуванню.

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