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Бельгія надасть Україні 150 млн євро на критичну інфраструктуру, підготовку до зими та інклюзію

Проєкт BE-Relieve Ukraine триватиме до кінця 2028 року.

Бельгія надасть Україні 150 млн євро на критичну інфраструктуру, підготовку до зими та інклюзію
Зустріч української та бельгійської команд
Фото: Міністерство розвитку громад та територій

В Україні офіційно стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги – “Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України” (BE-Relieve Ukraine). У межах проєкту наша держава отримає 150 млн євро допомоги. 

Як повідомили у міністерстві розвитку громад та територій, його реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel. Бенефіціарами проєкту є українські міністерства: розвитку громад та територій, охорони здоров’я, освіти і науки та економіки.

У Мінгромад зазначили, що проєкт BE-Relieve Ukraine спрямований на партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови нашої країни. 

BE-Relieve Ukraine триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від Уряду Бельгії 150 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища.

Реалізація проєкту охоплюватиме як національний рівень, так і конкретні регіони. Зокрема, серед учасників проєкту зазначені Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.

Основні напрями проєкту:

  • Модернізація енергетичної інфраструктури: впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів.
  • Охорона здоров’я та соціальний захист: реконструкція медичних закладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги.
  • Освіта та працевлаштування: оновлення інфраструктури шкіл і ПТО, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою.
  • Підтримка євроінтеграції: сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.

Першочергово у межах проєкту передуть 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також відремонтують об’єкти медичної інфраструктури.

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