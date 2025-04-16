Олексій Кулеба: 19% України – окуповано

Сотні тисяч об'єктів пошкоджено або знищено. Проте відновлення триває. Уряд виділив кошти для прифронтових громад.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба на Першому Міжнародному

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що 19% України – окуповано.

Про це він сказав на Першому Міжнародному форумі згуртованості «Творимо майбутнє», передає кореспондент LB.ua.

«Сьогодні 19% нашої території перебуває під окупацією. Сотні тисяч об'єктів пошкоджено або знищено. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки. Але попри це відбудова триває, економіка працює, громади залишаються стійкими», – заявив він.

Найскладніше, за словами Кулеби, громадам біля лінії фронту.

«Саме для таких громад уряд ухвалив рішення про системну фінансову підтримку… Минулого тижня було виділено 1,5 мільярда гривень і учора ще додатково 1,8 мільярда гривень. В середньому близько 10 мільйонів гривень на кожну громаду. Це кошти цільові на укриття, на спецтехніку, на відновлення критичної інфраструктури, на все найнеобхідніше для збереження життя», – сказав Кулеба.

Місцеве самоврядування залишається ключовим елементом державної стійкості.

«Саме тому ми продовжуємо реформу децентралізації і створюємо механізм прямої взаємодії між громадами. Державна програма «Пліч-о-пліч» об'єднала сьогодні 450 громад з різних регіонів. Вони працюють разом, відновлюють соціальні об'єкти, організовують культурні події, допомагають один одному на постійній основі», – додав Кулеба.