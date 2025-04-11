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Прифронтові громади і регіони отримали 1,5 млрд грн дотації від уряду

Наступного тижня Кабмін має ухвалити рішення про додаткове фінансування.

Прифронтові громади і регіони отримали 1,5 млрд грн дотації від уряду
засідання уряду
Фото: Пресслужба КМУ

11 квітня Кабмін розподілив 1,5 млрд грн додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

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Із цієї суми Дніпропетровщина, наприклад, отримає 42 млн грн. 

Наступного тижня уряд ухвалить рішення про додаткове фінансування для прифронтових і прикордонних із Росією громад. 

«Близько 10 мільйонів гривень на кожну залежно від чисельності населення. Йдеться не про разову допомогу, а про регулярну щомісячну підтримку для вирішення нагальних потреб: укриття, транспорт, зв’язок, найнеобхідніше для захисту життя», - додали в міністерстві.

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