НБУ прокоментував перевірку банку Порошенка і заперечив політичний тиск

Національний банк України опублікував офіційну заяву у відповідь на звинувачення в політичному переслідуванні, які пролунали у зв’язку з плановою перевіркою Міжнародного інвестиційного банку.

У НБУ заявили, що перевірка фінустанови є плановою та здійснюється в межах законодавчих повноважень регулятора. Відповідний графік виїзних перевірок було оприлюднено на офіційному сайті регулятора ще у грудні 2024 року. Згідно з цим документом, перевірка МІБ із питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства запланована на перший квартал 2025 року.

«Предмет перевірки – діяльність банку, а не його клієнтів», – наголосили в Нацбанку.

У Нацбанку пояснили, що під час перевірки оцінюється, як банк дотримується вимог законодавства щодо запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Йдеться, зокрема, про аналіз систем внутрішнього контролю, належної перевірки клієнтів, а також документування банком усіх відповідних заходів.

Також регулятор підкреслив, що не здійснює перевірок громадських організацій, підприємств чи інших клієнтів банків. Якщо банк звертається до клієнтів із запитами, то це відбувається з його власної ініціативи.

Національний банк запевнив, що не направляв жодних запитів до клієнтів МІБ.

Крім того, у НБУ наголосили на своїй інституційній незалежності, яку визнають міжнародні партнери, та застерегли від спроб дискредитації діяльності центробанку.

Перевірка МІБ наразі триває. Водночас у НБУ заявили про спроби тиску на інспекційну команду та публічне маніпулювання інформацією, що, на думку регулятора, може бути розцінене як перешкоджання законній діяльності.