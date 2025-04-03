Стефанчук відкинув звинувачення «ЄС» про блокування відрядження Порошенка і оприлюднив скріни документів

Ірина Геращенко заявляє, що фракція подала запит на відрядження Порошенка ще в лютому.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук продовжив спростовувати інформацію про блокування закордонного відрядження лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка до США.

На своїй фейсбук-сторінці спікер оприлюднив скриншоти з єдиної автоматизованої системи роботи з документами Ради (ЄАС).

Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk скриншот із ЄАС

Так Стефанчук відреагував на звинувачення депутатки від «ЄС» Ірини Геращенко, яка теж оприлюднила скрін з ЄАС, і заявила, що фракція подала запит на відрядження Порошенка ще в лютому, але депутату відмовили, бо він нібито мав подати це особисто, а не в електронному вигляді. В результаті документи переподали 20 березня.

Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko скриншот із ЄАС

У відповідь спікер повідомив, що Порошенко документ не підписав, тому запит не міг потрапити на розгляд Голови ВР.

Стефанчук заявив, що «П. Порошенко, як особа, якій надається пожиттєва державна охорона, прекрасно знає: процедура оформлення для таких відряджень інша. Можливо, тому й не підписав цей проєкт в ЄАС... Натомість 1 квітня він оформив та подав на розгляд у встановленому порядку свою заяву, про що свідчить скріншот ЕРКК з ЄАС», - написав спікер.

Голова Ради нагадав, що він отримав заяву лідера «Євросолідарності» о 15-ій годині 1 квітня.