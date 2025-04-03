Стефанчук відкинув звинувачення «ЄС» про блокування відрядження Порошенка і оприлюднив скріни документів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук продовжив спростовувати інформацію про блокування закордонного відрядження лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка до США.
На своїй фейсбук-сторінці спікер оприлюднив скриншоти з єдиної автоматизованої системи роботи з документами Ради (ЄАС).
Так Стефанчук відреагував на звинувачення депутатки від «ЄС» Ірини Геращенко, яка теж оприлюднила скрін з ЄАС, і заявила, що фракція подала запит на відрядження Порошенка ще в лютому, але депутату відмовили, бо він нібито мав подати це особисто, а не в електронному вигляді. В результаті документи переподали 20 березня.
У відповідь спікер повідомив, що Порошенко документ не підписав, тому запит не міг потрапити на розгляд Голови ВР.
Стефанчук заявив, що «П. Порошенко, як особа, якій надається пожиттєва державна охорона, прекрасно знає: процедура оформлення для таких відряджень інша. Можливо, тому й не підписав цей проєкт в ЄАС... Натомість 1 квітня він оформив та подав на розгляд у встановленому порядку свою заяву, про що свідчить скріншот ЕРКК з ЄАС», - написав спікер.
Голова Ради нагадав, що він отримав заяву лідера «Євросолідарності» о 15-ій годині 1 квітня.
- Напередодні «Європейська солідарність» заявила, що «за вказівкою Офісу президента Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США)». У партії повідомили, що їхній лідер мав бути «ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції».
- Опісля з’явилося спростування від Руслана Стефанчука.
- Це вже не перший випадок, коли Порошенко не зміг виїхати за кордон. Цього року, в січні, депутат сказав, що його не випустили до Брюсселя. Стефанчук вказав, що причина та правова мета, з якою народному депутату знадобилося ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, йому невідома.
- 15-18 липня 2024 року експрезидент України мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак його не пустили.
- У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
- У 2022 році Порошенко зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього нардеп оприлюднив відкрите звернення до Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.
- Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.