Велика кількість нерухомості та землі: син ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи подав декларацію

Олександр Крупа є фігурантом антикорупційного розслідування. Його матір Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні.

Олександр Крупа, ексначальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області й фігурант антикорупційного розслідування, подав декларацію за 2024 рік, у якій зазначив велику кількість нерухомості та фінансових активів.

Так, Олександр Крупа придбав 5 житлових будинків і 14 земельних ділянок на Хмельниччині:

У селі Шумівці Крупа придбав п'ять житлових будинків і стільки ж земельних ділянок.

У селі Гнатівці він купив 9 земельних ділянок.

Також Крупа разом із дружиною придбали будівлю дискоклубу молодіжно-розважального комплексу у Хмельницькому, який коштує 1,33 млн гривень.

Крім того, Олександр Крупа задекларував два недобудованих житлових будинки площею 590 та 205 кв м.

Задекларував 9,9 млн гривень, 60 тисяч євро та 450 тисяч доларів готівкою. І має державні облігації на суму 3 340 000 гривень.

Крупа володіє трьома автомобілями: Volkswagen Touareg 2013 року, Audi Q7 2016 року та BMW X7 2022 року.

У 2024 році на посаді начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області отримав 414 358 гривень заробітної плати.

Також Олександр Крупа задекларував право користування майном матері, Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

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