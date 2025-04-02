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Велика кількість нерухомості та землі: син ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи подав декларацію

Олександр Крупа є фігурантом антикорупційного розслідування. Його матір Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні.

Велика кількість нерухомості та землі: син ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи подав декларацію
Олександр Крупа
Фото: Суспільне Хмельницький

Олександр Крупа, ексначальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області й фігурант антикорупційного розслідування, подав декларацію за 2024 рік, у якій зазначив велику кількість нерухомості та фінансових активів. 

Так, Олександр Крупа придбав 5 житлових будинків і 14 земельних ділянок на Хмельниччині:

  • У селі Шумівці Крупа придбав п'ять житлових будинків і стільки ж земельних ділянок.
  • У селі Гнатівці він купив 9 земельних ділянок.

Також Крупа разом із дружиною придбали будівлю дискоклубу молодіжно-розважального комплексу у Хмельницькому, який коштує 1,33 млн гривень. 

Крім того, Олександр Крупа задекларував два недобудованих житлових будинки площею 590 та 205 кв м.

Задекларував 9,9 млн гривень, 60 тисяч євро та 450 тисяч доларів готівкою. І має державні облігації на суму 3 340 000 гривень. 

Крупа володіє трьома автомобілями: Volkswagen Touareg 2013 року, Audi Q7 2016 року та BMW X7 2022 року.

У 2024 році на посаді начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області отримав 414 358 гривень заробітної плати.

Також Олександр Крупа задекларував право користування майном матері, Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Справа Крупи 

  • 5 жовтня минулого року колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
  • 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 
  • 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. 
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